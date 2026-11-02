В Карачи, Пакистан, партия «Движение муттахида кауми — Пакистан» (MQM-P) начала кампанию за создание новых административных единиц. Председатель партии и федеральный министр образования Халид Макбул Сиддики объявил, что 29 ноября на Шара-э-Файсал состоится митинг в рамках этой кампании.

Как сообщает Dawn, Сиддики заявил об этом на собрании партийных работников в парке KMC в районе PIB Colony. В мероприятии приняли участие многочисленные активисты MQM-P, в том числе женщины.

Призыв к референдумам

Сиддики призвал провести предусмотренные Конституцией референдумы, чтобы выяснить волю населения относительно создания новых административных единиц в Синде и трех других провинциях страны. По его мнению, нынешняя провинциальная структура не обеспечивает инклюзивного управления и справедливого распределения ресурсов.

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Глава MQM-P заявил, что партия стремится добиться того, чтобы политическая власть и национальные ресурсы были доступны жителям районов и рядовым гражданам, а не оставались сосредоточенными в руках влиятельных семей. Он также сказал, что демократическая система не может быть представительной, если работники и обычные граждане не имеют голоса в парламенте.

Позиция партийных лидеров

Старший лидер MQM-P Фарук Саттар заявил, что нынешняя система с четырьмя провинциями, по его мнению, поддерживает доминирование ограниченного числа политических семей. Он выступил за более широкое участие граждан в управлении на местном уровне и назвал административную реорганизацию необходимой для реагирования на городские проблемы и общественное недовольство.

Саттар также раскритиковал Пакистанскую народную партию, заявив о ненадлежащем управлении Синдом на протяжении последних 18 лет. По его словам, предлагаемые административные единицы не нанесут ущерба культурной идентичности Синда, а MQM-P и далее будет поддерживать синдские традиции, в том числе синдскую шапку и аджрак.

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