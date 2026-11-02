在巴基斯坦卡拉奇，统一民族运动党—巴基斯坦（MQM-P）发起了一场支持设立新的行政单位的运动。该党主席兼联邦教育部长哈立德·马克布尔·西迪基宣布，作为这场运动的一部分，11月29日将在沙拉赫-费萨尔路举行集会。

据《黎明报》报道，西迪基是在PIB Colony地区KMC公园举行的一次党工集会上作出这一宣布的。众多MQM-P活动人士参加了活动，其中包括女性。

呼吁举行公投

西迪基呼吁举行宪法规定的公投，以了解民众对于在信德省及该国其他三个省设立新的行政单位的意愿。他认为，现行的省级结构无法确保包容性治理和资源的公平分配。

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MQM-P领导人表示，该党寻求确保政治权力和国家资源能够惠及各地区居民和普通公民，而不是继续集中在有影响力的家族手中。他还表示，如果劳动者和普通公民在议会中没有发言权，民主制度就不能具有代表性。

党领导人的立场

MQM-P资深领导人法鲁克·萨塔尔表示，现行的四省制度在他看来维持了数量有限的政治家族的主导地位。他主张让公民更广泛地参与地方层面的治理，并称行政重组对于应对城市问题和社会不满是必要的。

萨塔尔还批评巴基斯坦人民党，称其在过去18年中对信德省管理不善。他表示，拟议的行政单位不会损害信德省的文化认同，MQM-P将继续支持信德传统，包括信德帽和阿吉拉克印花布。

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