W Karaczi w Pakistanie partia Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P) rozpoczęła kampanię na rzecz utworzenia nowych jednostek administracyjnych. Przewodniczący partii i federalny minister edukacji Khalid Maqbool Siddiqui ogłosił, że 29 listopada na Shahrah-e-Faisal odbędzie się wiec w ramach tej kampanii.

Jak podaje Dawn, Siddiqui ogłosił to podczas spotkania działaczy partyjnych w parku KMC w rejonie PIB Colony. W wydarzeniu uczestniczyli liczni aktywiści MQM-P, w tym kobiety.

Apel o referenda

Siddiqui wezwał do przeprowadzenia przewidzianych w konstytucji referendów, aby ustalić wolę ludności w sprawie utworzenia nowych jednostek administracyjnych w Sindzie i trzech innych prowincjach kraju. Jego zdaniem obecna struktura prowincjonalna nie zapewnia inkluzywnego rządzenia ani sprawiedliwego podziału zasobów.

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Szef MQM-P oświadczył, że partia dąży do tego, aby władza polityczna i zasoby narodowe były dostępne dla mieszkańców okręgów i zwykłych obywateli, a nie pozostawały skoncentrowane w rękach wpływowych rodzin. Powiedział także, że system demokratyczny nie może być reprezentatywny, jeśli pracownicy i zwykli obywatele nie mają głosu w parlamencie.

Stanowisko liderów partii

Starszy lider MQM-P Farooq Sattar oświadczył, że obecny system czterech prowincji, jego zdaniem, utrzymuje dominację ograniczonej liczby rodzin politycznych. Opowiedział się za szerszym udziałem obywateli w zarządzaniu na szczeblu lokalnym i nazwał reorganizację administracyjną konieczną dla reagowania na problemy miejskie i niezadowolenie społeczne.

Sattar skrytykował również Pakistańską Partię Ludową, zarzucając jej niewłaściwe zarządzanie Sindem przez ostatnie 18 lat. Według niego proponowane jednostki administracyjne nie zaszkodzą tożsamości kulturowej Sindhu, a MQM-P będzie nadal wspierać tradycje sindhijskie, w tym sindhijską czapkę i adżrak.

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