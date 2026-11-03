Singapur nie zgłosi Padangu i otaczających go zabytkowych budynków do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wstępna ocena wykazała, że niezbędne środki ochronne mogą ograniczyć przyszłe planowanie i zabudowę w szerszej dzielnicy Civic, podaje Channel NewsAsia.

Zalecenia UNESCO

Singapurska Narodowa Rada Dziedzictwa oświadczyła, że wstępna ocena zespołu The Padang Civic Ensemble, przeprowadzona przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i organy doradcze, ujawniła istotne trudności związane ze zgłoszeniem kandydatury. Eksperci zalecili utworzenie większej strefy buforowej, niż proponował Singapur, zachowanie ważnych widoków na teren i z niego oraz wprowadzenie kontroli nad przyszłymi projektami zabudowy.

Według rady takie wymogi wiązałyby się z dodatkowymi procedurami rozpatrywania i konsultacji dotyczących planowania w całej dzielnicy Civic, w tym na obszarach daleko wykraczających poza Padang. W szczególności Singapur musiałby konsultować z UNESCO zmiany w istniejących budynkach lub nowe projekty, które mogłyby wpłynąć na historyczne i dziedzictwowe znaczenie zespołu albo istotne perspektywy widokowe.

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Równowaga między ochroną a rozwojem

Jean Wee, dyrektorka działu ochrony miejsc i zabytków Narodowej Rady Dziedzictwa, oświadczyła, że władze rozważyły zalecane dodatkowe środki oraz ich możliwy wpływ na przyszłe plany dla dzielnicy Civic i liczne budynki poza chronionymi pomnikami narodowymi. Następnie Singapur postanowił nie kontynuować procedury nominacyjnej.

Rada podkreśliła, że wymogi UNESCO mogą obowiązywać przez dziesięciolecia i zmieniać się z czasem. Według jej oceny rozszerzona strefa buforowa mogłaby stworzyć dodatkowe ograniczenia dla prywatnych budynków komercyjnych. Byłoby to trudne ze względu na wysoką zabudowę w pobliżu River Valley i Beach Road.

Padang i kluczowe budynki zespołu, w tym Muzeum Cywilizacji Azjatyckich, dawne budynki Sądu Najwyższego i ratusza, hotel Fullerton, stary budynek parlamentu, Victoria Theatre and Concert Hall oraz katedra św. Andrzeja, już mają w Singapurze najwyższy status ochrony jako pomniki narodowe. Jedynym obiektem kraju na Liście światowego dziedzictwa UNESCO pozostają Singapurskie Ogrody Botaniczne, wpisane na nią w 2015 roku.

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