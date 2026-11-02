在南非，非洲人国民大会（ANC）和民主联盟（DA）正在集中管理11月4日市政选举后有关联合执政的决策。ANC总书记办公室将监督该党的谈判，而DA的所有联合执政协议必须经其联邦执行机构批准，TimesLIVE报道。

ANC全国执行委员会成员、该党谈判小组成员帕克斯·陶表示，联合执政方针将由全国领导层决定。他说，由该党总书记领导的机构将能够就协议提出建议。

对联合执政协议的控制

DA联邦执行机构计划在投票结果公布后定期举行会议，以审议和批准联合执政安排。谈判将决定谁控制市政委员会、行政职位和预算如何分配，以及地方行政机构能否稳定提供基本服务。

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预计大多数大型城市市政区都将需要联合执政。TimesLIVE指出，谈判的集中化表明两党全国领导层希望加强对地方行政机构政治路线的控制。

Ipsos民调

周五公布的一项Ipsos民调显示，没有任何政党在全国层面获得多数支持。调查显示，ANC的支持率处于历史低点，尽管该党可能仍将保持第一大党地位。

DA在约翰内斯堡和茨瓦内领先，并在开普敦获得约半数选票。Ipsos政治分析师玛丽·哈里斯呼吁各党在谈判期间不仅评估能否跨越50%的门槛，还应评估潜在伙伴共同执政的原则、经验和能力。她提醒说，2021年地方选举后形成的许多联合执政联盟被证明并不稳定，导致领导层频繁更迭和服务提供中断。

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