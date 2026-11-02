W RPA Afrykański Kongres Narodowy (ANC) i Sojusz Demokratyczny (DA) centralizują podejmowanie decyzji w sprawie koalicji po wyborach samorządowych 4 listopada. Biuro sekretarza generalnego ANC będzie nadzorować negocjacje partii, a wszystkie umowy koalicyjne DA musi zatwierdzać jej federalny organ wykonawczy, informuje TimesLIVE.

Członek krajowego komitetu wykonawczego ANC i uczestnik grupy negocjacyjnej partii Parks Tau oświadczył, że podejście do koalicji będzie określane przez krajowe kierownictwo. Według niego organ, któremu przewodniczy sekretarz generalny partii, będzie mógł wydawać rekomendacje dotyczące porozumień.

Kontrola nad umowami koalicyjnymi

Federalny organ wykonawczy DA planuje regularnie zbierać się po ogłoszeniu wyników głosowania, aby rozpatrywać i zatwierdzać ustalenia koalicyjne. Negocjacje określą, kto będzie kontrolował rady miejskie, jak zostaną podzielone stanowiska wykonawcze i budżety oraz czy lokalne administracje będą mogły stabilnie świadczyć podstawowe usługi.

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Oczekuje się, że koalicje będą potrzebne w większości dużych miejskich gmin. TimesLIVE zauważa, że centralizacja negocjacji wskazuje na dążenie krajowych kierownictw obu partii do wzmocnienia kontroli nad politycznym kursem lokalnych administracji.

Sondaż Ipsos

Sondaż Ipsos opublikowany w piątek wykazał, że żadna partia nie ma większościowego poparcia na poziomie krajowym. Według badania poparcie dla ANC znajduje się na historycznie niskim poziomie, choć partia prawdopodobnie pozostanie największa.

DA prowadzi w Johannesburgu i Tshwane oraz ma około połowy głosów w Kapsztadzie. Analityczka polityczna Ipsos Mari Harris zaapelowała do partii, aby podczas negocjacji oceniały nie tylko możliwość przekroczenia progu 50%, lecz także zasady, doświadczenie i zdolność potencjalnych partnerów do wspólnego rządzenia. Przypomniała, że wiele koalicji po wyborach lokalnych w 2021 roku okazało się niestabilnych, co prowadziło do częstych zmian kierownictwa i zakłóceń w świadczeniu usług.

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