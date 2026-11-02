В ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) и Демократический альянс (ДА) централизуют принятие решений по коалициям после муниципальных выборов 4 ноября. Офис генерального секретаря АНК будет контролировать переговоры партии, а все коалиционные соглашения ДА должен утверждать ее федеральный исполнительный орган, сообщает TimesLIVE.

Член национального исполнительного комитета АНК и участник переговорной группы партии Паркс Тау заявил, что подход к коалициям будет определять национальное руководство. По его словам, орган во главе с генеральным секретарем партии сможет давать рекомендации по договоренностям.

Контроль над коалиционными соглашениями

Федеральный исполнительный орган ДА планирует регулярно собираться после объявления результатов голосования, чтобы рассматривать и утверждать коалиционные договоренности. Переговоры определят, кто будет контролировать муниципальные советы, как распределят исполнительные должности и бюджеты, а также смогут ли местные администрации стабильно предоставлять базовые услуги.

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Ожидается, что коалиции понадобятся в большинстве крупных городских муниципалитетов. TimesLIVE отмечает, что централизация переговоров свидетельствует о стремлении национальных руководств обеих партий усилить контроль над политическим курсом местных администраций.

Опрос Ipsos

Опрос Ipsos, опубликованный в пятницу, показал, что ни одна партия не имеет большинства поддержки на национальном уровне. Согласно исследованию, поддержка АНК находится на историческом минимуме, хотя партия, вероятно, останется крупнейшей.

ДА лидирует в Йоханнесбурге и Тшване и имеет около половины голосов в Кейптауне. Политический аналитик Ipsos Мари Харрис призвала партии во время переговоров оценивать не только возможность преодолеть порог в 50%, но и принципы, опыт и способность потенциальных партнеров совместно управлять. Она напомнила, что многие коалиции после местных выборов 2021 года оказались нестабильными, что приводило к частым сменам руководства и перебоям в предоставлении услуг.

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