АНК і ДА централізують коаліційні переговори перед виборами у ПАР — TimesLIVE

У ПАР Африканський національний конгрес (АНК) та Демократичний альянс (ДА) централізують ухвалення рішень щодо коаліцій після муніципальних виборів 4 листопада. Офіс генерального секретаря АНК контролюватиме переговори партії, а всі коаліційні угоди ДА має затверджувати її федеральний виконавчий орган, повідомляє TimesLIVE.

Член національного виконавчого комітету АНК і учасник переговорної групи партії Паркс Тау заявив, що підхід до коаліцій визначатиме національне керівництво. За його словами, орган на чолі з генеральним секретарем партії зможе надавати рекомендації щодо домовленостей.

Контроль за коаліційними угодами

Федеральний виконавчий орган ДА планує регулярно збиратися після оголошення результатів голосування, щоб розглядати й схвалювати коаліційні домовленості. Переговори визначатимуть, хто контролюватиме муніципальні ради, як розподілять виконавчі посади та бюджети, а також чи зможуть місцеві адміністрації стабільно надавати базові послуги.

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Очікується, що коаліції будуть потрібні в більшості великих міських муніципалітетів. У TimesLIVE зазначають, що централізація переговорів свідчить про прагнення національних керівництв двох партій посилити контроль за політичним курсом місцевих адміністрацій.

Опитування Ipsos

Опитування Ipsos, оприлюднене у п’ятницю, показало, що жодна партія не має більшості підтримки на національному рівні. Підтримка АНК, за даними дослідження, перебуває на історичному мінімумі, хоча партія, ймовірно, залишиться найбільшою.

ДА лідирує в Йоганнесбурзі та Тшване й має близько половини голосів у Кейптауні. Політична аналітикиня Ipsos Марі Гарріс закликала партії під час переговорів оцінювати не лише можливість подолати поріг у 50%, а й принципи, досвід та спроможність потенційних партнерів спільно керувати. Вона нагадала, що чимало коаліцій після місцевих виборів 2021 року виявилися нестабільними, що призводило до частих змін керівництва та перебоїв у наданні послуг.

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