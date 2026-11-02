以色列佩塔提克瓦的一家法院批准了一项和解协议，根据该协议，绍尔·埃尔卡里夫及其妻子托瓦必须向内哈马·加拜支付83万谢克尔。法院的批准赋予该协议具有约束力的裁决效力，《耶路撒冷邮报》报道。

索赔117万谢克尔

育有三个孩子的加拜提起了117万谢克尔的诉讼。她在起诉书中称，2021年她找到埃尔卡里夫，当时他被介绍为一名拉比、卡巴拉学者以及能够帮助处于困境中的人的人。

原告称，埃尔卡里夫随后成为她生活中有影响力的人，她开始依赖他在个人、家庭和财务问题上的建议。起诉书称，他利用了她的信任，说服她向他及其妻子转移大笔款项。

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出售公寓后的转账

根据诉讼，2022年2月和3月，加拜共向这对夫妇转账745467谢克尔。她称，其中大部分资金来自她在离婚期间出售公寓，剩余部分来自用于她生活保障和子女抚养的国家补贴。

原告称，埃尔卡里夫陪同她前往银行，就转账作出指示，并在个别情况下向银行工作人员称自己是她的父亲。根据诉讼材料，资金被转入这对夫妇的联名账户、托瓦·埃尔卡里夫的个人账户，也以现金形式交付。

加拜还称，埃尔卡里夫后来承认收到了这笔钱，并承诺归还，包括通过贷款归还。达成的协议规定支付83万谢克尔，而不是支付诉讼中提出的索赔金额。

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