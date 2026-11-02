Sąd w Petach Tikwie w Izraelu zatwierdził ugodę, zgodnie z którą Shaul Elkariv i jego żona Tova mają wypłacić Nehamie Gabai 830 tys. szekli. Zatwierdzenie przez sąd nadało ugodzie moc wiążącego orzeczenia, informuje Jerusalem Post.

Pozew na 1,17 mln szekli

Gabai, matka trojga dzieci, złożyła pozew na 1,17 mln szekli. W pozwie twierdziła, że zwróciła się do Elkariva w 2021 roku, gdy przedstawiono go jej jako rabina, kabalistę i osobę zdolną pomagać ludziom w trudnych okolicznościach.

Według powódki Elkariv z czasem stał się wpływową osobą w jej życiu, a ona zaczęła polegać na jego radach w sprawach osobistych, rodzinnych i finansowych. W pozwie wskazano, że wykorzystał jej zaufanie, aby przekonać ją do przekazania znacznych sum jemu i jego żonie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przelewy po sprzedaży mieszkania

Zgodnie z pozwem w lutym i marcu 2022 roku Gabai przekazała małżeństwu łącznie 745 467 szekli. Jak twierdziła, większość tych środków pochodziła ze sprzedaży mieszkania podczas rozwodu, a reszta — ze świadczeń państwowych przeznaczonych na jej utrzymanie i wsparcie dzieci.

Powódka oświadczyła, że Elkariv towarzyszył jej w banku, udzielał instrukcji dotyczących przelewów, a w niektórych przypadkach przedstawiał się pracownikom banku jako jej ojciec. Zgodnie z materiałami pozwu środki trafiały na wspólne konto małżonków, osobiste konto Tovy Elkariv, a także były przekazywane w gotówce.

Gabai twierdziła również, że Elkariv później przyznał, iż otrzymał pieniądze, i obiecał je zwrócić, w tym za pomocą kredytu. Zawarta ugoda przewiduje wypłatę 830 tys. szekli zamiast roszczeń wskazanych w pozwie.

Czytaj nas na