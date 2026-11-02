Суд в Петах-Тикве, Израиль, утвердил мировое соглашение, согласно которому Шауль Элькарив и его жена Това должны выплатить Нехаме Габай 830 тысяч шекелей. Судебное утверждение придало соглашению силу обязательного к исполнению решения, сообщает Jerusalem Post.

Иск на 1,17 миллиона шекелей

Габай, мать троих детей, подала иск на 1,17 миллиона шекелей. В исковом заявлении она утверждала, что обратилась к Элькариву в 2021 году, когда его представили ей как раввина, каббалиста и человека, способного помогать людям в трудных обстоятельствах.

По утверждению истицы, впоследствии Элькарив стал влиятельным человеком в ее жизни, и она начала полагаться на его советы по личным, семейным и финансовым вопросам. В заявлении говорилось, что он воспользовался ее доверием, чтобы убедить перевести значительные суммы ему и его жене.

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Переводы после продажи квартиры

Согласно иску, в феврале и марте 2022 года Габай перевела супругам в общей сложности 745 467 шекелей. Большая часть этих средств, как она утверждала, поступила от продажи квартиры во время развода, а остальное — из государственных выплат, предназначенных для ее содержания и поддержки детей.

Истица заявляла, что Элькарив сопровождал ее в банк, давал указания по переводам и в отдельных случаях представлялся сотрудникам банка ее отцом. Согласно материалам иска, средства поступали на совместный счет супругов, личный счет Товы Элькарив, а также передавались наличными.

Габай также утверждала, что Элькарив позднее признал получение денег и обещал их вернуть, в том числе за счет кредита. Достигнутое соглашение предусматривает выплату 830 тысяч шекелей вместо требований, заявленных в иске.

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