战争与封锁背景下伊朗GDP下降10.1%——The National

截至6月20日的三个月内，伊朗国内生产总值同比下降10.1%。不计石油和天然气行业，降幅为4.6%；工业和采矿业萎缩14.7%。The National援引伊朗统计中心的数据报道。

运输问题

在战事、美国海上封锁以及贸易路线受扰的背景下，伊朗货物正在巴基斯坦港口积压。伊朗国际运输公司协会董事会成员穆罕默德-阿里·卡尔加沙向Mehr通讯社表示，1.8万个集装箱滞留在巴基斯坦。

部分货物在巴基斯坦的仓储费用和其他收费已超过2.5万美元，接近货物本身的价值。伊朗公司也在尝试寻找经由土耳其的替代运输方案，但陆路运输会带来额外成本和延误。

工业用气短缺

3月，对四处伊朗天然气加工设施的袭击导致约2.3亿立方米的日产能停运。据官员称，此后约1亿立方米日产能得以恢复，但仍有1.3亿立方米无法使用。

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议会能源委员会前成员赫达亚托拉·哈德米表示，该国每日天然气缺口约为4亿立方米。伊朗国家天然气公司警告称，冬季31个省中的11个可能出现供应问题。工业用户可能需要替代燃料。

水泥工业雇主协会秘书阿里-阿克巴尔·阿尔万迪安表示，自10月底以来，水泥厂的天然气供应被削减，生产商因此改用燃料油。在此之前，这些企业每日获得500万至600万立方米天然气，而需求约为2800万立方米。矿业公司也报告称，炸药、燃料和进口设备零部件短缺。

经济不满

与此同时，伊朗贸易促进组织表示，在伊朗历年前六个月，对土耳其的出口同比增长59%，对阿曼的出口同比增长23%。官员将此归因于陆路运输路线部分限制的放松，但指出这些数据并不意味着整体对外贸易正在复苏。

抗议监测人士马克·皮鲁兹记录到，10月最后一周在19个地点发生了30场示威活动。根据他的数据，参与者主要要求支付拖欠的福利、养老金和工资，并抱怨燃料短缺。

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