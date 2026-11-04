PKB Iranu spadł o 10,1% w obliczu wojny i blokady — The National

Produkt krajowy brutto Iranu spadł o 10,1% rok do roku w ciągu trzech miesięcy do 20 czerwca. Bez sektora ropy i gazu spadek wyniósł 4,6%, a przemysł i górnictwo skurczyły się o 14,7%, informuje The National, powołując się na Centrum Statystyczne Iranu.

Problemy z transportem

W obliczu działań wojennych, amerykańskiej blokady morskiej i zakłóceń szlaków handlowych irańskie ładunki gromadzą się w pakistańskich portach. Mohammad-Ali Kargasha, członek zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowych Firm Transportowych Iranu, powiedział agencji Mehr, że w Pakistanie utknęło 18 tys. kontenerów.

Koszty magazynowania i inne opłaty za część ładunków w Pakistanie przekroczyły 25 tys. dolarów, zbliżając się do wartości samych towarów. Irańskie firmy próbują również znaleźć alternatywne możliwości transportu przez Turcję, jednak przewozy lądowe powodują dodatkowe koszty i opóźnienia.

Niedobór gazu dla przemysłu

W marcu ataki na cztery irańskie zakłady przetwarzania gazu wyłączyły z eksploatacji około 230 mln metrów sześciennych dziennych zdolności produkcyjnych. Według urzędników później udało się przywrócić około 100 mln metrów sześciennych dziennie, podczas gdy 130 mln metrów sześciennych pozostaje niedostępnych.

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Hedayatollah Khademi, były członek komisji energetycznej parlamentu, powiedział, że kraj ma niedobór gazu wynoszący około 400 mln metrów sześciennych dziennie. Narodowa Irańska Spółka Gazowa ostrzegła przed możliwymi problemami z dostawami w 11 z 31 prowincji zimą. Odbiorcy przemysłowi mogą potrzebować alternatywnych paliw.

Ali-Akbar Alvandian, sekretarz Stowarzyszenia Pracodawców Przemysłu Cementowego, poinformował, że od końca października ograniczono dostawy gazu do cementowni, przez co producenci przeszli na mazut. Wcześniej zakłady otrzymywały od pięciu do sześciu mln metrów sześciennych gazu dziennie przy zapotrzebowaniu wynoszącym około 28 mln metrów sześciennych. Firmy górnicze również informowały o niedoborach materiałów wybuchowych, paliwa i importowanych części do sprzętu.

Niezadowolenie gospodarcze

Jednocześnie Organizacja Promocji Handlu Iranu podała, że w pierwszych sześciu miesiącach irańskiego roku kalendarzowego eksport do Turcji wzrósł o 59%, a do Omanu o 23% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Urzędnicy wyjaśnili to złagodzeniem niektórych ograniczeń na trasach lądowych, lecz zaznaczyli, że wskaźniki te nie oznaczają ożywienia całego handlu zagranicznego.

Monitor protestów Mark Pirouz odnotował 30 demonstracji w 19 miejscach w ostatnim tygodniu października. Według jego danych uczestnicy przede wszystkim domagali się wypłaty zaległości w świadczeniach, emeryturach i wynagrodzeniach, a także skarżyli się na niedobory paliwa.

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