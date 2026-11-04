ВВП Ирана сократился на 10,1% на фоне войны и блокады — The National

В Иране валовой внутренний продукт сократился на 10,1% в годовом выражении за три месяца до 20 июня. Без учета нефтегазового сектора спад составил 4,6%, а промышленность и добывающая отрасль сократились на 14,7%, сообщает The National со ссылкой на Статистический центр Ирана.

Проблемы с перевозками

На фоне военных действий, морской блокады США и нарушения торговых маршрутов иранские грузы накапливаются в портах Пакистана. Член правления Ассоциации международных транспортных компаний Ирана Мохаммад-Али Каргаша заявил агентству Mehr, что в Пакистане застряли 18 тысяч контейнеров.

Расходы на хранение и другие платежи за часть грузов в Пакистане превысили 25 тысяч долларов, приблизившись к стоимости самих товаров. Иранские компании также пытаются найти альтернативные возможности перевозок через Турцию, однако наземные перевозки приводят к дополнительным расходам и задержкам.

Дефицит газа для промышленности

В марте атаки на четыре иранских газоперерабатывающих объекта вывели из строя около 230 млн кубометров суточных производственных мощностей. По данным чиновников, впоследствии удалось восстановить примерно 100 млн кубометров в сутки, тогда как 130 млн кубометров по-прежнему остаются недоступными.

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Бывший член энергетической комиссии парламента Хедаятолла Хадеми заявил, что страна испытывает дефицит газа примерно в 400 млн кубометров в сутки. Национальная газовая компания Ирана предупредила о возможных проблемах с поставками в 11 из 31 провинции зимой. Промышленным потребителям могут потребоваться альтернативные виды топлива.

Секретарь Ассоциации работодателей цементной промышленности Али-Акбар Альвандиан сообщил, что с конца октября поставки газа цементным заводам сократили, из-за чего производители перешли на мазут. До этого предприятия получали пять-шесть млн кубометров газа в сутки при потребности около 28 млн кубометров. Горнодобывающие компании также сообщали о дефиците взрывчатки, топлива и импортных комплектующих для техники.

Экономическое недовольство

В то же время Организация содействия торговле Ирана заявила, что за первые шесть месяцев иранского календарного года экспорт в Турцию вырос на 59%, а в Оман — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чиновники объяснили это ослаблением отдельных ограничений на сухопутных маршрутах, но отметили, что эти показатели не означают восстановления общей внешней торговли.

Монитор протестов Марк Пируз зафиксировал 30 демонстраций в 19 местах в последнюю неделю октября. По его данным, участники преимущественно требовали выплаты задолженностей по пособиям, пенсиям и зарплатам, а также жаловались на нехватку топлива.

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