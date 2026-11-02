В Израиле журналист Мохаммад Магадли заявил, что высокопоставленные представители партии «Ликуд» и люди из окружения премьер-министра Биньямина Нетаньяху поддерживают контакты с арабской партией Раам, которую возглавляет Мансур Аббас. Об этом он сказал в эфире радиостанции 103FM, сообщает Jerusalem Post.

Заявление о непубличных контактах

По словам Магадли, представители «Ликуда» и близкие к Нетаньяху люди неоднократно общались с Аббасом после закрытия избирательных участков. Журналист утверждает, что канал коммуникации между «Ликудом» и Раам якобы не прекращал работу: по его утверждению, к партии обращаются даже самые высокопоставленные представители «Ликуда».

Магадли также заявил, что Раам не заинтересована в публичном раскрытии таких контактов, поскольку считает их способом влиять на политические процессы. Он выразил мнение, что лагерь Нетаньяху был бы готов опираться на поддержку арабских партий, в частности Раам и Объединенного списка, если бы это было необходимо для формирования правительства.

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Опровержение «Ликуда»

В «Ликуде» отвергли утверждения журналиста. В заявлении партии сообщения назвали «полностью фейковыми новостями» и заявили, что контактов с арабскими партиями, которые, согласно формулировке «Ликуда», поддерживают терроризм, не было и не будет. В партии также назвали эти утверждения попыткой легитимизировать опору левого блока на такие политические силы.

Критика заявлений Яира Нетаньяху

Во время интервью Магадли раскритиковал публикацию Яира Нетаньяху, сына премьер-министра, в социальной сети X об арабских гражданах Израиля. Журналист заявил, что арабские граждане страны участвовали в поддержке государства после атак 7 октября, а также напомнил, что среди них были похищенные и убитые. Он также раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за риторику в отношении арабских граждан.

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