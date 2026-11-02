记者称利库德集团与拉阿姆党保持联系——《耶路撒冷邮报》

在以色列，记者穆罕默德·马加德利表示，利库德集团的高级官员以及总理本雅明·内塔尼亚胡身边的人士正与由曼苏尔·阿巴斯领导的阿拉伯政党拉阿姆保持联系。他在103FM电台节目中作出这一表态，《耶路撒冷邮报》报道。

关于非公开接触的声明

马加德利称，在投票站关闭后，利库德集团代表和接近内塔尼亚胡的人士多次与阿巴斯交谈。这名记者声称，利库德集团与拉阿姆之间的沟通渠道据称从未停止运作：据他所说，就连利库德集团最高级别的官员也会与该党接触。

马加德利还表示，拉阿姆不愿公开披露此类接触，因为其认为这是影响政治进程的一种方式。他认为，如果组建政府有此必要，内塔尼亚胡阵营将准备依靠阿拉伯政党的支持，包括拉阿姆和联合名单。

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利库德集团否认

利库德集团否认了这名记者的说法。该党在一份声明中称，这些报道是“完全的假新闻”，并表示，与按照利库德集团的表述支持恐怖主义的阿拉伯政党之间，没有也不会有任何接触。该党还称，这些说法是试图使左翼集团依靠此类政治力量合法化。

批评亚伊尔·内塔尼亚胡的言论

在采访期间，马加德利批评了总理之子亚伊尔·内塔尼亚胡在社交平台X上发布的有关以色列阿拉伯公民的帖文。这名记者表示，10月7日袭击发生后，该国阿拉伯公民参与了对国家的支持，并提醒说，其中有人被绑架和杀害。他还批评国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔针对阿拉伯公民的言辞。

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