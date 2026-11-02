Журналіст заявив про контакти Лікуд із партією Раам — Jerusalem Post

В Ізраїлі журналіст Мохаммад Магадлі заявив, що високопосадовці партії Лікуд і люди з оточення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу підтримують контакти з арабською партією Раам, яку очолює Мансур Аббас. Про це він сказав в ефірі радіостанції 103FM, повідомляє Jerusalem Post.

Заява про непублічні контакти

За словами Магадлі, представники Лікуд і близькі до Нетаньягу люди неодноразово спілкувалися з Аббасом після закриття виборчих дільниць. Журналіст стверджує, що канал комунікації між Лікуд і Раам нібито не припиняв роботи: до партії, за його твердженням, звертаються навіть найвищі посадовці Лікуд.

Магадлі також заявив, що Раам не зацікавлена публічно розкривати такі контакти, оскільки вважає їх способом впливати на політичні процеси. Він висловив думку, що табір Нетаньягу був би готовий спиратися на підтримку арабських партій, зокрема Раам та Об’єднаного списку, якби це було необхідно для формування уряду.

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Заперечення Лікуд

У Лікуд відкинули твердження журналіста. У заяві партії назвали повідомлення «повністю фейковими новинами» та заявили, що контактів із арабськими партіями, які, за формулюванням Лікуд, підтримують тероризм, не було і не буде. У партії також назвали ці твердження спробою легітимізувати опору лівого блоку на такі політичні сили.

Критика заяв Яїра Нетаньягу

Під час інтерв’ю Магадлі розкритикував допис Яїра Нетаньягу, сина прем’єр-міністра, у соцмережі X про арабських громадян Ізраїлю. Журналіст заявив, що арабські громадяни країни долучалися до підтримки держави після атак 7 жовтня, а також нагадав, що серед них були викрадені та вбиті. Він також розкритикував міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра за риторику щодо арабських громадян.

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