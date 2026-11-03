В Бангкоке, Таиланд, полиция принудительно открыла дверь в комнату 19-летней студентки, которая во время видеозвонка общалась с людьми, выдававшими себя за сотрудников правоохранительных органов. К тому моменту девушка уже передала им около 400 тысяч батов, а собеседники убеждали ее перевести дополнительные средства. Об этом сообщает Bangkok Post.

Схема с якобы расследованием

По данным полиции, студентке второго курса, которую издание назвало Хан, позвонил представитель якобы мобильного оператора. Он заявил, что ее номер якобы использовали для распространения роликов с призывами к незаконным онлайн-ставкам. Позже другие участники схемы во время видеозвонка выдали себя за полицейских и убедили девушку передать деньги якобы для расследования.

Студентка совершила три перевода по 49 900 батов, в общей сложности на 149 700 батов. Также она сняла 250 тысяч батов наличными и передала их человеку, с которым ей приказали встретиться возле общежития на улице Прача Сонгкхро 27 в районе Дин Денг.

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Вмешательство полиции

Следователи получили сообщение от Центра по борьбе с технологической преступностью Королевской полиции Таиланда после того, как студентка попросила отца дать ей 500 тысяч батов. По ее словам, участники схемы приказали ей сказать родителям, что она якобы получила стипендию для учебы в Южной Корее и нуждается в деньгах в качестве финансовой гарантии.

Родителей насторожило уведомление банка о крупном снятии наличных и переводе средств на чужой счет. Они не смогли связаться с дочерью, поскольку она продолжала общаться с участниками схемы, и обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли в общежитие вечером, студентка отказалась открыть дверь. Полицейские принудительно проникли в комнату, объяснили ей, что ее обманывают, и прекратили видеозвонок.

Следователи разыскивают причастных, в том числе подозреваемого, который забрал 250 тысяч батов наличными. По информации полицейского источника, камеры наблюдения зафиксировали высокого мужчину в рубашке поло, который после получения денег уехал на автомобиле. Расследование продолжается.

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