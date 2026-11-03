在泰国曼谷，警方强行打开了一名19岁女学生房间的门。当时，她正通过视频通话与冒充执法人员的人交谈。在此之前，这名女生已向他们交付了约40万泰铢，而通话对方正劝说她转交更多资金。据《曼谷邮报》报道。

所谓调查的骗局

警方称，这名二年级学生被该报称为汗，接到了一名自称是移动运营商代表的人的电话。对方称，她的号码据称被用于传播呼吁进行非法网络博彩的视频。随后，该骗局的其他参与者在视频通话中冒充警察，并说服该女生交出资金，称这是用于调查。

这名学生分三次各转账49,900泰铢，共计149,700泰铢。她还提取了25万泰铢现金，并将其交给了一名被要求在丁登区Pracha Songkhro 27路一处宿舍附近见面的人。

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警方介入

在这名学生请求父亲给她50万泰铢后，调查人员接到了泰国皇家警察技术犯罪打击中心的通报。据她说，骗局参与者指示她告诉父母，她据称获得了赴韩国学习的奖学金，并且需要这笔钱作为财务担保。

父母因银行发出的关于大额现金提取及向陌生账户转账的通知而感到警惕。他们无法联系上女儿，因为她仍在与骗局参与者沟通，于是向警方求助。执法人员晚上抵达宿舍时，这名学生拒绝开门。警察强行进入房间，向她解释她正遭遇诈骗，并中断了视频通话。

调查人员正在寻找涉案人员，其中包括收取25万泰铢现金的嫌疑人。据一名警方消息人士透露，监控摄像头拍到一名身穿Polo衫的高个男子，他在收到钱后驾车离开。调查仍在进行中。

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