W Bangkoku w Tajlandii policja siłą otworzyła drzwi do pokoju 19-letniej studentki, która podczas rozmowy wideo kontaktowała się z osobami podającymi się za funkcjonariuszy organów ścigania. Do tego momentu dziewczyna przekazała im już około 400 tys. bahtów, a rozmówcy namawiali ją do przelania dodatkowych środków. Poinformował o tym Bangkok Post.

Scheme z rzekomym śledztwem

Według policji do studentki drugiego roku, którą publikacja nazwała Khan, zadzwoniła osoba podająca się za przedstawiciela operatora telefonii komórkowej. Stwierdziła ona, że jej numer miał rzekomo zostać wykorzystany do rozpowszechniania nagrań zachęcających do nielegalnych zakładów online. Później inni uczestnicy oszustwa podczas rozmowy wideo podszyli się pod policjantów i przekonali dziewczynę do przekazania pieniędzy rzekomo na potrzeby śledztwa.

Studentka wykonała trzy przelewy po 49 900 bahtów, łącznie 149 700 bahtów. Wypłaciła także 250 tys. bahtów w gotówce i przekazała je osobie, z którą polecono jej spotkać się w pobliżu akademika przy ulicy Pracha Songkhro 27 w dzielnicy Din Daeng.

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Interwencja policji

Śledczy otrzymali zgłoszenie od Centrum Zwalczania Przestępczości Technologicznej Królewskiej Policji Tajlandii po tym, jak studentka poprosiła ojca o przekazanie jej 500 tys. bahtów. Według niej uczestnicy oszustwa polecili jej powiedzieć rodzicom, że rzekomo otrzymała stypendium na studia w Korei Południowej i potrzebuje pieniędzy jako gwarancji finansowej.

Rodziców zaniepokoiło powiadomienie banku o dużej wypłacie gotówki i przelewie środków na obce konto. Nie mogli skontaktować się z córką, ponieważ nadal rozmawiała z uczestnikami oszustwa, dlatego zwrócili się do policji. Gdy funkcjonariusze przybyli wieczorem do akademika, studentka odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci siłą weszli do pokoju, wyjaśnili jej, że pada ofiarą oszustwa, i przerwali rozmowę wideo.

Śledczy poszukują osób zaangażowanych w sprawę, w tym podejrzanego, który odebrał 250 tys. bahtów w gotówce. Według policyjnego źródła kamery monitoringu zarejestrowały wysokiego mężczyznę w koszulce polo, który po otrzymaniu pieniędzy odjechał samochodem. Śledztwo trwa.

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