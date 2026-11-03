В китайском Гуанчжоу водителя такси по фамилии Жуань поместили под административный арест на семь дней по подозрению в мошенничестве. По данным ECNS, он взял с иностранного пассажира на 600 юаней больше обычной стоимости поездки. Это составляет около 90 долларов США.

Поездка из аэропорта на железнодорожный вокзал

Жуань работал в Baiyun Group. Он забрал пассажира возле терминала 2 международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь и отвез его на Южный железнодорожный вокзал Гуанчжоу. По прибытии водитель потребовал высокую плату и в итоге получил сумму, на 600 юаней превышающую обычный тариф.

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Пассажир обратился в полицию 22 октября. 1 ноября полиция назначила водителю семь суток административного ареста по подозрению в мошенничестве.

Дело рассмотрит транспортное бюро

Муниципальное транспортное бюро Гуанчжоу сообщило, что возбудит дело в отношении Жуаня за нарушение правил тарификации. Транспортные органы также призвали компанию рассмотреть инцидент в соответствии с внутренними правилами и заявили, что распространят информацию о нарушении в отрасли. Baiyun Group решила уволить водителя.

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