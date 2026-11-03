W chińskim Kantonie taksówkarz o nazwisku Ruan został umieszczony w areszcie administracyjnym na siedem dni pod zarzutem oszustwa. Według ECNS pobrał od zagranicznego pasażera o 600 juanów więcej niż wynosi zwykła cena przejazdu. To około 90 dolarów amerykańskich.

Podróż z lotniska na dworzec kolejowy

Ruan pracował w Baiyun Group. Odebrał pasażera w pobliżu terminalu 2 międzynarodowego lotniska Guangzhou Baiyun i zawiózł go na Południowy Dworzec Kolejowy w Kantonie. Po przyjeździe kierowca zażądał wysokiej opłaty i ostatecznie otrzymał kwotę o 600 juanów wyższą od zwykłej taryfy.

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Pasażer zgłosił się na policję 22 października. 1 listopada policja wymierzyła kierowcy siedem dni aresztu administracyjnego pod zarzutem oszustwa.

Sprawę rozpatrzy biuro transportu

Miejskie biuro transportu w Kantonie poinformowało, że wszcznie sprawę przeciwko Ruanowi za naruszenie zasad ustalania taryf. Organy transportowe wezwały również firmę do rozpatrzenia incydentu zgodnie z wewnętrznymi zasadami i oświadczyły, że rozpowszechnią w branży informacje o naruszeniu. Baiyun Group postanowiła zwolnić kierowcę.

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