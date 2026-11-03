В Нигерии бывший сенатор Тиджани Каура был объявлен победителем повторных праймериз партии Конгресс всех прогрессивных сил (APC) в сенаторском округе Замфара-Норт. Он опередил действующего сенатора Сахаби Яу и бывшего кандидата в губернаторы Сани Шинкафи. Голосование провели после отмены предыдущих праймериз по решению суда.

Объявленные результаты

Как сообщает Premium Times со ссылкой на газету LEADERSHIP, результаты в столице штата Замфара Гусау объявил ответственный за выборы Сани Абдуллахи. По его словам, Каура получил 16 758 голосов, Яу — 1465, а Шинкафи — 1447.

Опубликованные цифры содержат арифметическое несоответствие. Абдуллахи заявил, что на праймериз зарегистрировали 23 257 избирателей, аккредитовали 19 608, а действительными признали 19 492 голоса. В то же время сумма голосов трех кандидатов составляет 19 670 — на 178 больше заявленного количества действительных голосов и на 62 больше числа аккредитованных избирателей. Premium Times отмечает, что не получило официальный протокол, поэтому не может установить, была ли допущена ошибка при объявлении или публикации результатов.

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Нападения на избирательных участках

По сообщениям местных СМИ, голосование в понедельник было сорвано на двух избирательных участках в районе местного самоуправления Каура-Намода. Газета Daily Trust сообщила, что предполагаемые политические головорезы напали на участок в начальной школе Namoda Model и пункт голосования в округе Галадима-Дангаладима возле дворца эмира. Избиратели и жители покидали места голосования, а один человек получил тяжелые травмы во время столкновения.

По данным местных изданий, возле школы был поврежден автомобиль председателя совета Каура-Намоды Маннира Мухаммада Хайдара. Blueprint писал, что конфликт начался после его призыва к делегатам поддержать Яу. Сторонники Кауры якобы возразили, обвинив чиновника в поддержке одного из кандидатов, после чего молодые люди начали бросать в него камни и другие предметы. Силовики вывели Хайдара с места происшествия.

Отмена предыдущих праймериз

Повторное голосование назначили после решения Федерального высокого суда в Гусау от 31 августа, который отменил результаты праймериз APC от 19 мая. Иск подал Шинкафи, заявив о нарушениях и несоблюдении партийных правил. 20 октября Апелляционный суд в Сокото отклонил жалобу Яу и оставил в силе решение о проведении нового голосования.

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