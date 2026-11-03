W Nigerii były senator Tijjani Kaura został ogłoszony zwycięzcą powtórnych prawyborów partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC) w okręgu senatorskim Zamfara Północna. Pokonał urzędującego senatora Sahabiego Yau oraz byłego kandydata na gubernatora Saniego Shinkafiego. Głosowanie przeprowadzono po unieważnieniu wcześniejszych prawyborów na mocy decyzji sądu.

Ogłoszone wyniki

Jak podaje Premium Times, powołując się na gazetę LEADERSHIP, wyniki w Gusau, stolicy stanu Zamfara, ogłosił odpowiedzialny za wybory Sani Abdullahi. Według niego Kaura zdobył 16 758 głosów, Yau — 1465, a Shinkafi — 1447.

Opublikowane liczby zawierają niezgodność arytmetyczną. Abdullahi oświadczył, że do prawyborów zarejestrowano 23 257 wyborców, akredytowano 19 608, a za ważne uznano 19 492 głosy. Jednocześnie suma głosów trzech kandydatów wynosi 19 670 — o 178 więcej niż podana liczba ważnych głosów i o 62 więcej niż liczba akredytowanych wyborców. Premium Times zaznacza, że nie otrzymał oficjalnego protokołu, dlatego nie może ustalić, czy błąd popełniono podczas ogłaszania czy publikacji wyników.

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Ataki w lokalach wyborczych

Według doniesień lokalnych mediów poniedziałkowe głosowanie zostało zakłócone w dwóch lokalach wyborczych na obszarze samorządu lokalnego Kaura Namoda. Gazeta Daily Trust podała, że domniemani polityczni bandyci zaatakowali lokal wyborczy w szkole podstawowej Namoda Model oraz punkt głosowania w okręgu Galadima-Dangaladima w pobliżu pałacu emira. Wyborcy i mieszkańcy opuszczali miejsca głosowania, a jedna osoba doznała ciężkich obrażeń podczas starcia.

Według lokalnych mediów w pobliżu szkoły uszkodzono samochód przewodniczącego rady Kaura Namoda, Mannira Muhammada Haidara. Blueprint napisał, że konflikt rozpoczął się po jego wezwaniu delegatów do poparcia Yau. Zwolennicy Kaury mieli zaprotestować, oskarżając urzędnika o popieranie jednego z kandydatów, po czym młodzi ludzie zaczęli rzucać w niego kamieniami i innymi przedmiotami. Funkcjonariusze wyprowadzili Haidara z miejsca zdarzenia.

Unieważnienie wcześniejszych prawyborów

Ponowne głosowanie wyznaczono po orzeczeniu Federalnego Sądu Najwyższego w Gusau z 31 sierpnia, który unieważnił wyniki prawyborów APC z 19 maja. Pozew wniósł Shinkafi, twierdząc, że doszło do naruszeń i nieprzestrzegania zasad partyjnych. 20 października Sąd Apelacyjny w Sokoto oddalił apelację Yau i utrzymał w mocy decyzję o przeprowadzeniu nowego głosowania.

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