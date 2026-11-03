在尼日利亚，前参议员蒂贾尼·卡乌拉被宣布为全体进步大会党（APC）赞法拉北部参议员选区重选初选的获胜者。他击败了现任参议员萨哈比·亚乌和前州长候选人萨尼·辛卡菲。此次投票是在法院裁决取消此前初选后举行的。

公布的结果

据Premium Times报道，援引《LEADERSHIP》报的消息，选举负责人萨尼·阿卜杜拉希在赞法拉州首府古绍公布了结果。他表示，卡乌拉获得16,758票，亚乌获得1,465票，辛卡菲获得1,447票。

公布的数字存在算术不一致。阿卜杜拉希称，共有23,257名选民登记参加初选，19,608人获得资格认证，19,492张选票被认定为有效票。与此同时，三名候选人的得票总和为19,670票——比公布的有效票数多178票，也比获得资格认证的选民人数多62人。Premium Times指出，该媒体未能获得官方计票记录，因此无法确定错误是在宣布结果时还是在公布结果时发生。

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投票站遇袭

据当地媒体报道，周一的投票在考拉纳莫达地方政府区域内的两个投票站受到干扰。《Daily Trust》报称，疑似政治暴徒袭击了Namoda Model小学的投票站，以及位于埃米尔宫殿附近加拉迪马-丹加拉迪马选区的投票点。选民和居民离开了投票地点，一人在冲突中受重伤。

据当地媒体报道，考拉纳莫达委员会主席曼尼尔·穆罕默德·海达尔的车辆在学校附近受损。Blueprint报道称，冲突始于他呼吁代表支持亚乌之后。据称，卡乌拉的支持者提出反对，指责该官员支持其中一名候选人，随后一些年轻人开始向他投掷石块和其他物品。安全人员将海达尔带离现场。

取消此前的初选

古绍联邦高等法院于8月31日作出裁决，取消了5月19日举行的APC初选结果，随后安排了重新投票。辛卡菲提起诉讼，称存在违规行为以及未遵守党内规则。10月20日，索科托上诉法院驳回了亚乌的上诉，并维持举行新投票的决定。

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