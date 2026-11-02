Губернатор нигерийского штата Аква-Ибом Умо Эно назначил Аниефиока Джонсона главой своего аппарата. Ранее Джонсон работал исполнительным помощником губернатора и главным советником по реализации правительственных приоритетов.

Назначение вступило в силу немедленно

О кадровом решении в заявлении в пятницу сообщил секретарь правительства штата Энобонг Ува. Джонсон должен немедленно приступить к работе на новой должности, сообщает Premium Times.

В заявлении правительства штата отметили, что на предыдущей должности Джонсон отличался усердием, лояльностью и приверженностью программе администрации губернатора Arise Agenda. В Аква-Ибоме он помогал координировать правительственные приоритеты и реализацию политики, а также возглавлял комитет штата по реформированию энергетического сектора.

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Опыт работы в ООН

Джонсон имеет более 30 лет опыта в международной дипломатии и на руководящих должностях в Организации Объединенных Наций. До работы в правительстве штата Аква-Ибом он был главой аппарата директорского уровня в Офисе специального посланника ООН по региону Великих озер в Найроби, Кения.

Среди его международных назначений — работа в Гибридной операции Африканского союза и ООН в Дарфуре, Совместной группе поддержки медиации Африканского союза и ООН в Дохе, а также в постоянном представительстве Нигерии при ООН в Нью-Йорке. Он также занимал дипломатические должности, связанные с посольствами Германии и стран Карибского региона.

Во время перерыва в международной карьере Джонсон был старшим специальным помощником президента Нигерии по специальным проектам и курировал федеральные инициативы в сфере инфраструктуры, энергетики и развития. Он получил степень магистра международных отношений в Дублинском городском университете в Ирландии и имеет образование в области политологии.

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