Gubernator stanu Akwa Ibom w Nigerii Umo Eno mianował Aniefioka Johnsona szefem swojego gabinetu. Johnson wcześniej pracował jako wykonawczy asystent gubernatora oraz główny doradca ds. realizacji priorytetów rządowych.

Nominacja weszła w życie natychmiast

O decyzji kadrowej poinformował w piątkowym oświadczeniu sekretarz rządu stanowego Enobong Uwah. Johnson ma natychmiast objąć obowiązki na nowym stanowisku, podaje Premium Times.

W oświadczeniu władz stanowych zaznaczono, że na poprzednim stanowisku Johnson wyróżniał się pracowitością, lojalnością i zaangażowaniem w program administracji gubernatora Arise Agenda. W Akwa Ibom pomagał koordynować priorytety rządowe i wdrażanie polityki, a także przewodniczył stanowemu komitetowi ds. reformy sektora energetycznego.

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Doświadczenie w pracy w ONZ

Johnson ma ponad 30 lat doświadczenia w dyplomacji międzynarodowej oraz na stanowiskach kierowniczych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem pracy w rządzie stanu Akwa Ibom był szefem gabinetu na szczeblu dyrektorskim w Biurze Specjalnego Wysłannika ONZ ds. Regionu Wielkich Jezior w Nairobi w Kenii.

Wśród jego międzynarodowych nominacji była praca w Hybrydowej Operacji Unii Afrykańskiej i ONZ w Darfurze, Wspólnym Zespole Wsparcia Mediacji Unii Afrykańskiej i ONZ w Dosze, a także w Stałym Przedstawicielstwie Nigerii przy ONZ w Nowym Jorku. Pełnił również funkcje dyplomatyczne związane z ambasadami Niemiec i państw regionu Karaibów.

Podczas przerwy w międzynarodowej karierze Johnson był starszym specjalnym asystentem prezydenta Nigerii ds. projektów specjalnych i nadzorował federalne inicjatywy w zakresie infrastruktury, energetyki i rozwoju. Uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Dublin City University w Irlandii oraz ma wykształcenie w dziedzinie politologii.

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