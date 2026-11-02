尼日利亚阿夸伊博姆州州长乌莫·埃诺任命阿涅菲奥克·约翰逊为其幕僚长。约翰逊此前担任州长执行助理以及政府优先事项落实事务首席顾问。

任命立即生效

州政府秘书埃诺邦·乌瓦在周五的一份声明中宣布了这一人事决定。约翰逊须立即在新职位上履职，《Premium Times》报道。

州政府声明称，约翰逊在此前的职位上以勤勉、忠诚以及对州长政府“Arise Agenda”计划的投入而表现突出。在阿夸伊博姆州，他协助协调政府优先事项和政策实施工作，并担任该州能源部门改革委员会主席。

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在联合国的工作经验

约翰逊在国际外交和联合国高级职位方面拥有超过30年的经验。在进入阿夸伊博姆州政府任职前，他曾在肯尼亚内罗毕的联合国大湖区问题特使办公室担任主任级幕僚长。

他的国际任职经历包括在达尔富尔非洲联盟—联合国混合行动、位于多哈的非洲联盟—联合国联合调解支援小组，以及尼日利亚常驻联合国纽约代表团工作。他还担任过与德国及加勒比地区国家大使馆相关的外交职位。

在国际职业生涯的一段间歇期内，约翰逊曾担任尼日利亚总统特别项目高级特别助理，负责基础设施、能源和发展领域的联邦倡议。他在爱尔兰都柏林城市大学获得国际关系硕士学位，并拥有政治学教育背景。

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