台湾预计将在2026年底前接收四枚美国制造的MK-48 Mod 6 Advanced Technology重型训练鱼雷。海军计划在年底前完成验收程序，并在2027年的年度潜艇舰队演习中使用这些鱼雷，《台北时报》报道，并援引台湾国防部提交给立法机构的一份报告。

潜艇训练

这些训练鱼雷对于台湾潜艇原型舰Hai Kun（也称Narwhal）以及现有的Hai Lung级潜艇将尤为重要。根据军方消息人士说法，它们可能在下一次Han Kuang演习、海上作战训练和精确制导弹药演练中使用。

该部指出，一枚战斗鱼雷的价格超过1亿新台币，约合307万美元。因此，舰队日常训练需要不含炸药的训练鱼雷。发射后，这些鱼雷可以从水中回收并重复使用。

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性能与交付时间表

训练型和战斗型拥有相同的推进、控制、主动和被动声呐制导以及有线制导系统。它们的速度可超过55节，即102公里/小时。训练型以电子仪器模块取代战斗部，该模块记录导航数据并提供所需的重量分配。

24枚战斗鱼雷计划于2027年和2028年分阶段交付，并应在2028年底前完成交付。同时，整个采购项目计划于2030年完成，比最初时间表晚两年。该部将时间调整与国际生产线面临的问题联系起来，其中包括恢复生产的问题。

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