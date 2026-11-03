Тайвань должен получить до конца 2026 года четыре тяжелые учебные торпеды американского производства MK-48 Mod 6 Advanced Technology. Военно-морские силы планируют завершить процедуры приемки до конца года и задействовать торпеды в ежегодных учениях подводного флота в 2027 году, сообщает Taipei Times со ссылкой на отчет Министерства национальной обороны Тайваня для законодательного органа.

Подготовка для подводных лодок

Учебные торпеды будут особенно важны для прототипа тайваньской подводной лодки Hai Kun, также известной как Narwhal, а также для имеющихся субмарин класса Hai Lung. По данным военных источников, их могут использовать во время следующих учений Han Kuang, морской боевой подготовки и учений с высокоточными боеприпасами.

Министерство отметило, что боевая торпеда стоит более 100 млн новых тайваньских долларов, или около 3,07 млн долларов США. Поэтому для регулярной подготовки флота необходимы учебные торпеды без взрывчатых веществ. После запуска их можно поднять из воды и использовать повторно.

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Характеристики и график поставок

Учебная и боевая версии имеют одинаковые системы движения, управления, активного и пассивного гидролокационного наведения, а также проводного наведения. Они способны развивать скорость более 55 узлов, или 102 км/ч. Вместо боевой части учебная версия оснащена электронным инструментальным модулем, который фиксирует навигационные данные и обеспечивает необходимое распределение веса.

Поставки 24 боевых торпед запланированы поэтапно в 2027 и 2028 годах, а завершить их должны до конца 2028 года. В то же время весь проект закупки планируют завершить в 2030 году — на два года позже первоначального графика. Министерство связало пересмотр сроков с проблемами на международных производственных линиях, в частности с возобновлением производства.

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