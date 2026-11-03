Tajwan ma otrzymać do końca 2026 roku cztery amerykańskie ciężkie torpedy szkoleniowe MK-48 Mod 6 Advanced Technology. Marynarka Wojenna planuje zakończyć procedury odbioru do końca roku i wykorzystać torpedy podczas corocznych ćwiczeń floty podwodnej w 2027 roku, informuje Taipei Times, powołując się na raport Ministerstwa Obrony Narodowej Tajwanu przedstawiony organowi ustawodawczemu.

Szkolenie dla okrętów podwodnych

Torpedy szkoleniowe będą szczególnie ważne dla prototypu tajwańskiego okrętu podwodnego Hai Kun, znanego także jako Narwhal, a także dla istniejących okrętów podwodnych klasy Hai Lung. Według źródeł wojskowych mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych ćwiczeń Han Kuang, morskich treningów bojowych oraz ćwiczeń z amunicją precyzyjnego rażenia.

Ministerstwo zaznaczyło, że torpeda bojowa kosztuje ponad 100 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 3,07 mln dolarów amerykańskich. Dlatego do regularnego szkolenia floty potrzebne są torpedy szkoleniowe bez materiałów wybuchowych. Po wystrzeleniu można je wydobyć z wody i wykorzystać ponownie.

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Parametry i harmonogram dostaw

Wersje szkoleniowa i bojowa mają identyczne systemy napędu, sterowania, aktywnego i pasywnego naprowadzania sonarowego oraz naprowadzania przewodowego. Mogą osiągać prędkość ponad 55 węzłów, czyli 102 km/h. Zamiast głowicy bojowej wersja szkoleniowa ma elektroniczny moduł pomiarowy, który rejestruje dane nawigacyjne i zapewnia wymagany rozkład masy.

Dostawy 24 torped bojowych zaplanowano etapami na lata 2027 i 2028, a ich zakończenie ma nastąpić do końca 2028 roku. Jednocześnie cały projekt zakupu ma zostać ukończony w 2030 roku — dwa lata później niż przewidywał pierwotny harmonogram. Ministerstwo powiązało zmianę terminów z problemami na międzynarodowych liniach produkcyjnych, w tym ze wznowieniem produkcji.

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