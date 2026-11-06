W Estonii roczna inflacja w październiku wyniosła 4,2% — podał państwowy urząd statystyczny Statistics Estonia. Ostateczny wskaźnik okazał się wyższy od wstępnej oceny na poziomie 3,6%, opublikowanej tydzień wcześniej.

Jak informuje ERR News, towary w październiku podrożały o 5% rok do roku, a usługi o 3,2%. Roczne tempo wzrostu cen ponownie przyspieszyło po najniższym od pięciu lat wskaźniku odnotowanym latem.

Transport i mieszkalnictwo

Szef służby statystyki cen konsumpcyjnych w Statistics Estonia, Lauri Veski, oświadczył, że największy wpływ na październikowy wskaźnik cen konsumpcyjnych miały wydatki na transport i mieszkalnictwo. Benzyna była o 38,2% droższa niż rok wcześniej, a olej napędowy — o 59,7%. W Statistics Estonia powiązano wzrost cen paliw z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.

Wśród wydatków mieszkaniowych najbardziej wzrosły ceny gazu ziemnego dostarczanego rurociągami — o 60,8%, odbioru zmieszanych odpadów komunalnych — o 56,6%, oraz paliwa drzewnego — o 12,6%. Energia elektryczna podrożała o 3,7% rok do roku.

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Ceny żywności i usług

Produkty żywnościowe podrożały w ciągu roku o 0,7%. Ceny warzyw wzrosły o 8,5%, gotowych dań — o 3,2%, wyrobów piekarniczych — o 2,4%, a napojów bezalkoholowych — o 4,4%. Jednocześnie masło potaniało o 27,1%, jogurt i inne produkty mleczne — o 5%, a świeże i mrożone mięso — o 3%.

Ogólny indeks był hamowany przez tańsze międzynarodowe podróże lotnicze, których ceny spadły o 31,6%, a także usługi opieki nad dziećmi — o 29,2%. Według Veskiego było to związane ze zmianą opłat za miejskie przedszkola w Tallinnie, po której większość rodzin w mieście zwolniono z odpowiednich opłat.

W ujęciu miesięcznym ceny w październiku wzrosły o 0,6%. Gaz dostarczany rurociągami podrożał o 11,2%, benzyna — o 2,7%, olej napędowy i paliwo drzewne — o 2%, a energia elektryczna — o 0,8%.

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