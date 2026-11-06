В Эстонии годовая инфляция в октябре составила 4,2%, сообщило государственное статистическое ведомство Statistics Estonia. Окончательный показатель оказался выше оперативной оценки в 3,6%, опубликованной неделей ранее.

Как сообщает ERR News, товары в октябре подорожали на 5% в годовом выражении, а услуги — на 3,2%. Годовой темп роста цен вновь ускорился после самого низкого за пять лет летнего показателя.

Транспорт и жилье

Глава службы статистики потребительских цен Statistics Estonia Лаури Вески заявил, что наибольшее влияние на октябрьский индекс потребительских цен оказали расходы на транспорт и жилье. Бензин был на 38,2% дороже, чем годом ранее, а дизельное топливо — на 59,7%. В Statistics Estonia связали подорожание топлива с продолжающимся вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке.

Среди расходов на жилье сильнее всего выросли цены на трубопроводный природный газ — на 60,8%, вывоз смешанных бытовых отходов — на 56,6% и древесное топливо — на 12,6%. Электроэнергия подорожала на 3,7% в годовом выражении.

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Цены на продукты и услуги

Продукты питания за год подорожали на 0,7%. Цены на овощи выросли на 8,5%, готовые блюда — на 3,2%, хлебобулочные изделия — на 2,4%, безалкогольные напитки — на 4,4%. В то же время масло подешевело на 27,1%, йогурт и другие молочные продукты — на 5%, свежее и замороженное мясо — на 3%.

Общий индекс сдерживали более дешевые международные авиаперелеты, цены на которые снизились на 31,6%, а также услуги по уходу за детьми — на 29,2%. По словам Вески, это связано с изменением платы за муниципальные детские сады в Таллине, после которого большинство семей в городе освободили от соответствующих платежей.

В месячном выражении цены в октябре выросли на 0,6%. Трубопроводный газ подорожал на 11,2%, бензин — на 2,7%, дизельное и древесное топливо — на 2%, электроэнергия — на 0,8%.

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