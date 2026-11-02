В Нигерии власти штата Анамбра закрыли детский приют Arrow of God Children’s Home в Нквелле-Эзунаке, в районе местного самоуправления Ойи. По словам представительницы властей штата, учреждение не соответствовало установленным требованиям, а его санитарное состояние вызывало опасения за благополучие детей.

Инспекция учреждения

Проверку провели, чтобы оценить стандарты работы приюта и условия проживания воспитанников. Комиссар по делам женщин и благополучию детей Эстер Оньекези заявила, что учреждение работало ниже установленных стандартов.

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По ее словам, инспекционная группа опечатала приют из-за несоблюдения регуляторных требований. Оньекези отметила, что учреждение принадлежит отставному подполковнику Деборе Огу.

Сообщения о спасении детей

Как сообщает Premium Times Nigeria, News Agency of Nigeria заявило, что из этого учреждения спасли восьмерых детей. Оньекези также подчеркнула, что власти штата намерены обеспечивать безопасные, чистые и надлежащие условия в учреждениях стационарного ухода за детьми.

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