В Таиланде компания Airports of Thailand планирует в течение шести-семи лет увеличить годовую пассажирскую пропускную способность аэропорта Суварнабхуми до 120 миллионов. План предусматривает строительство южного терминала и четвертой взлетно-посадочной полосы, сообщает Bangkok Post.

Терминал и четвертая полоса

Президент Airports of Thailand Павина Джариятитхипонг заявила, что в 2026 финансовом году текущая годовая пропускная способность аэропорта составляла около 60 миллионов пассажиров. Из них главный терминал рассчитан на 45 миллионов пассажиров в год, а терминал SAT-1 — на 15 миллионов.

Компания планирует в ближайшее время представить кабинету министров пятый план развития Суварнабхуми вместе с проектом East Expansion. Строительство южного терминала и четвертой взлетно-посадочной полосы, как ожидается, будет завершено через шесть-семь лет.

Восточное расширение

Для проекта East Expansion уже подготовили техническое задание, а закупки должны начаться в следующем году. Реализация проекта, как ожидается, продлится четыре года. Он предусматривает расширение зон обслуживания, в том числе стоек регистрации и багажных конвейеров, для обслуживания не менее 10 миллионов пассажиров в год.

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По словам Джариятитхипонг, вместе эти проекты должны увеличить годовую пропускную способность Суварнабхуми до 120 миллионов пассажиров. Airports of Thailand также планирует переоборудовать зону беспошлинной торговли, чтобы организовать в зоне прибытия пункты выдачи товаров. Из-за перераспределения площадей количество магазинов может сократиться.

В этом месяце аэропорт также готовится внедрить премиальный сервис для бизнесменов, знаменитостей и пассажиров с особыми потребностями. Отдельно в аэропорту предусмотрена полоса ускоренного прохождения иммиграционного контроля.

Развитие Дон Муанг

Компания также готовит к подаче в кабинет министров план третьей фазы развития аэропорта Дон Муанг. Его бюджет предлагают увеличить с 36 миллиардов батов, предусмотренных в 2022 финансовом году, до 69 миллиардов батов. Ожидается, что план повысит годовую пассажирскую пропускную способность Дон Муанга до 40 миллионов.

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