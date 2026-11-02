W Tajlandii spółka Airports of Thailand planuje w ciągu sześciu-siedmiu lat zwiększyć roczną przepustowość pasażerską lotniska Suvarnabhumi do 120 milionów. Plan zakłada budowę południowego terminalu i czwartego pasa startowego, informuje Bangkok Post.

Terminal i czwarty pas

Prezeska Airports of Thailand Pavina Jariyathitphong oświadczyła, że w roku fiskalnym 2026 obecna roczna przepustowość lotniska wynosiła około 60 milionów pasażerów. Główny terminal jest przeznaczony dla 45 milionów pasażerów rocznie, a terminal SAT-1 — dla 15 milionów.

Spółka planuje wkrótce przedłożyć gabinetowi ministrów piąty plan rozwoju Suvarnabhumi wraz z projektem East Expansion. Budowa południowego terminalu i czwartego pasa startowego ma zostać zakończona w ciągu sześciu-siedmiu lat.

Rozbudowa wschodnia

Dla projektu East Expansion przygotowano już specyfikację techniczną, a zamówienia mają rozpocząć się w przyszłym roku. Realizacja projektu ma potrwać cztery lata. Przewiduje on rozbudowę stref obsługi, w tym stanowisk odprawy i taśm bagażowych, aby obsługiwać co najmniej 10 milionów pasażerów rocznie.

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Według Jariyathitphong projekty te łącznie mają zwiększyć roczną przepustowość Suvarnabhumi do 120 milionów pasażerów. Airports of Thailand planuje również przebudować strefę wolnocłową, aby zorganizować punkty odbioru towarów w strefie przylotów. Z powodu redystrybucji powierzchni liczba sklepów może się zmniejszyć.

W tym miesiącu lotnisko przygotowuje się również do wprowadzenia usługi premium dla biznesmenów, celebrytów i pasażerów ze szczególnymi potrzebami. Na lotnisku przewidziano także osobny pas przyspieszonej odprawy imigracyjnej.

Rozwój Don Mueang

Spółka przygotowuje również do przedłożenia gabinetowi ministrów plan trzeciej fazy rozwoju lotniska Don Mueang. Proponuje się zwiększenie jego budżetu z 36 miliardów bahtów przewidzianych w roku fiskalnym 2022 do 69 miliardów bahtów. Oczekuje się, że plan zwiększy roczną przepustowość pasażerską Don Mueang do 40 milionów.

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