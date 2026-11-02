泰国机场公司（Airports of Thailand）计划在六至七年内将素万那普机场的年度旅客吞吐能力提高至1.2亿人次。该计划包括建设南航站楼和第四条跑道，《曼谷邮报》报道。

航站楼和第四条跑道

泰国机场公司总裁帕维娜·贾里亚提提蓬表示，在2026财年，该机场目前的年度吞吐能力约为6000万人次。其中，主航站楼每年可容纳4500万人次，SAT-1航站楼可容纳1500万人次。

该公司计划近期向内阁提交素万那普机场第五期发展计划及东扩项目。南航站楼和第四条跑道的建设预计将在六至七年内完成。

东扩项目

东扩项目的技术任务书已经准备完成，采购工作预计将于明年启动。该项目预计需要四年实施，将扩建服务区域，包括值机柜台和行李传送带，以每年至少服务1000万名旅客。

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贾里亚提提蓬表示，这些项目合计将把素万那普机场的年度吞吐能力提升至1.2亿人次。泰国机场公司还计划改造免税购物区，以便在到达区域设置商品提取点。由于面积重新分配，商店数量可能减少。

本月，该机场还准备为商务人士、名人和有特殊需求的旅客推出高级服务。此外，机场还设有快速办理移民检查的专用通道。

廊曼机场的发展

该公司还正准备向内阁提交廊曼机场第三期发展计划。该计划的预算拟从2022财年预留的360亿泰铢增至690亿泰铢。预计该计划将把廊曼机场的年度旅客吞吐能力提高至4000万人次。

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