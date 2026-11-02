Sąd Wyborczy w Bloemfonteinie w RPA nakazał usunięcie nazwiska Sivuyile Jakwina Tshikili z listy kandydatów partii Bojownicy o Wolność Gospodarczą (EFF) w okręgu nr 03 gminy Raymond Mhlaba w Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Sąd zobowiązał Niezależną Komisję Wyborczą RPA (IEC) do uniemożliwienia oddawania na niego głosów w środowych wyborach lokalnych, informuje TimesLIVE.

Oświadczenie o braku zgody

Sędzia Modiba Shongwe zaznaczył, że sprawa Tshikili jest nietypowa: w innych podobnych sporach wnioskodawcy zabiegali o wpisanie ich nazwisk na listy kandydatów, podczas gdy Tshikila wnosił o usunięcie jego nazwiska z powodu braku zgody.

Według sądu Tshikila opuścił EFF jeszcze przed zgłoszeniem przez partię jego nazwiska. Oświadczył, że dopiero 16 września dowiedział się o nominowaniu go przez partię, której nie był już członkiem. Były lokalny lider EFF na obszarach Amathole i KwaMaqoma twierdził, że nie zgodził się na udział w wyborach, nie podpisał dokumentów nominacyjnych i nie udzielił partii zgody na wykorzystanie swojego nazwiska.

Tshikila oświadczył również przed sądem, że uważa dokumenty dotyczące jego nominacji za złożone w sposób oszukańczy. Zgodnie z orzeczeniem zgłosił na policji w KwaMaqoma podejrzenie możliwego fałszowania dokumentów i oszustwa.

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Stanowisko EFF i nowe karty do głosowania

EFF nie zakwestionowała twierdzeń Tshikili i nie przedstawiła sądowi wyjaśnienia, dlaczego jego nazwisko znalazło się wśród kandydatów. Sąd podkreślił, że partia polityczna nie może zmusić osoby do kandydowania bez jej zgody, ponieważ może to naruszyć jej godność oraz narazić ją na zainteresowanie publiczne i możliwe ataki.

Regionalna koordynatorka EFF w Prowincji Przylądkowej Wschodniej Veronica Mente powiedziała, że nie będzie komentować orzeczenia, dopóki się z nim nie zapozna. Jednocześnie, jak stwierdziła, partia otrzymała informację, że Tshikila początkowo przyjął nominację, a następnie wycofał się po upływie terminu wprowadzania zmian na listach IEC. Dodała również, że według informacji partii jego członkostwo w EFF pozostawało aktywne.

Sąd nakazał wydrukowanie nowych kart do głosowania dla okręgu nr 03, jeśli będzie to możliwe przed rozpoczęciem specjalnego głosowania w poniedziałek. Zastępca szefa ds. komunikacji IEC David Mandaha poinformował, że komisja wydrukowała już ponownie 4 200 kart do głosowania bez nazwiska Tshikili.

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