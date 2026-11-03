Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył, że zestrzelił dwa amerykańskie bezzałogowce MQM-170 na południe od wyspy Keszm w Cieśninie Ormuz. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na półoficjalną irańską agencję Tasnim.

Zastosowanie systemów walki elektronicznej

Według Tasnim Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC zastosowały wobec dwóch dronów systemy walki elektronicznej. Agencja twierdzi, że operacja uniemożliwiła maszynom wykonanie ich zadań.

Tasnim podała również, że łączna liczba bezzałogowców tego typu, rzekomo przejętych przez siły irańskie, wzrosła do czterech. Agencja nie przedstawiła innych szczegółów operacyjnych.

Wcześniejsze oświadczenia Iranu

Informację poprzedziły dwa podobne oświadczenia strony irańskiej z ubiegłego tygodnia. W piątek państwowa agencja IRNA podała, że Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC zestrzeliły jednego MQM-170 nad wyspą Keszm za pomocą systemów walki elektronicznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dzień wcześniej Marynarka Wojenna IRGC oświadczyła, że przejęła kontrolę nad innym dronem tego samego typu w zachodniej części Cieśniny Ormuz i sprowadziła go na ziemię w nienaruszonym stanie. Amerykańskie wojsko odrzuciło irańską wersję tego incydentu.

Kontakty Teheranu i Waszyngtonu

Informacja pojawiła się w czasie pośrednich kontaktów dyplomatycznych między Teheranem a Waszyngtonem. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baghaei oświadczył, że strony nadal wymieniają wiadomości za pośrednictwem mediatorów.

Potwierdził również wizytę wiceministra spraw zagranicznych Kazema Gharibabadiego w Dosze, która miała ułatwić wymianę wiadomości przy pośrednictwie Kataru. 18 czerwca Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu rozbieżności dotyczących bezpieczeństwa w cieśninie.

Czytaj nas na