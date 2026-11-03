КВІР заявив, що збив два дрони США в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що збив два американські безпілотники MQM-170 на південь від острова Кешм в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на напівофіційне іранське агентство Tasnim.

Застосування систем РЕБ

За даними Tasnim, Аерокосмічні сили КВІР застосували проти двох безпілотників системи радіоелектронної боротьби. Агентство стверджує, що операція не дала апаратам завершити свої завдання.

У Tasnim також заявили, що після цього загальна кількість безпілотників такого типу, нібито захоплених іранськими силами, сягнула чотирьох. Інших оперативних подробиць операції агентство не навело.

Попередні заяви Ірану

Цьому повідомленню передували дві аналогічні заяви іранської сторони минулого тижня. У п'ятницю державне агентство IRNA повідомило, що Аерокосмічні сили КВІР збили один MQM-170 над островом Кешм за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За день до того ВМС КВІР заявили, що встановили контроль над іншим дроном такого самого типу в західній частині Ормузької протоки та посадили його неушкодженим. Американські військові відкинули іранську версію цього інциденту.

Контакти Тегерана і Вашингтона

Повідомлення з'явилося на тлі непрямих дипломатичних контактів між Тегераном і Вашингтоном. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що сторони продовжують обмінюватися повідомленнями через посередників.

Він також підтвердив візит заступника міністра закордонних справ Казема Гарібабаді до Дохи для сприяння обміну повідомленнями за посередництва Катару. 18 червня США та Іран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки в протоці.

Читай нас у