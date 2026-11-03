伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，其在霍尔木兹海峡格什姆岛以南击落了两架美国MQM-170无人机。阿纳多卢通讯社报道称，该消息援引了伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社。

使用电子战系统

据塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队对两架无人机使用了电子战系统。该通讯社称，这次行动使这些飞行器未能完成任务。

塔斯尼姆通讯社还表示，此后伊朗部队据称缴获的此类无人机总数达到四架。该通讯社没有提供此次行动的其他作战细节。

伊朗此前的声明

这则消息之前，伊朗方面上周曾发表两项类似声明。周五，伊朗国家通讯社IRNA报道称，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队使用电子战系统，在格什姆岛上空击落了一架MQM-170。

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前一天，伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，其在霍尔木兹海峡西部控制了另一架同类型无人机，并使其完好着陆。美国军方驳回了伊朗对该事件的说法。

德黑兰与华盛顿的接触

该消息发布之际，德黑兰与华盛顿正进行间接外交接触。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，双方继续通过中间人交换信息。

他还证实，副外长卡泽姆·加里巴巴迪访问多哈，以协助在卡塔尔斡旋下交换信息。6月18日，美国和伊朗签署了一份关于霍尔木兹海峡航行自由的备忘录，但其落实因双方在海峡安全问题上的分歧而停滞。

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