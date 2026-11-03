Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил два американских беспилотника MQM-170 к югу от острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Tasnim.

Применение систем радиоэлектронной борьбы

По данным Tasnim, Аэрокосмические силы КСИР применили против двух беспилотников системы радиоэлектронной борьбы. Агентство утверждает, что операция не позволила аппаратам завершить свои задачи.

В Tasnim также заявили, что после этого общее число беспилотников такого типа, предположительно захваченных иранскими силами, достигло четырех. Других оперативных подробностей операции агентство не привело.

Предыдущие заявления Ирана

Этому сообщению предшествовали два аналогичных заявления иранской стороны на прошлой неделе. В пятницу государственное агентство IRNA сообщило, что Аэрокосмические силы КСИР сбили один MQM-170 над островом Кешм с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

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Днем ранее ВМС КСИР заявили, что установили контроль над другим дроном того же типа в западной части Ормузского пролива и посадили его неповрежденным. Американские военные отвергли иранскую версию этого инцидента.

Контакты Тегерана и Вашингтона

Сообщение появилось на фоне непрямых дипломатических контактов между Тегераном и Вашингтоном. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи заявил, что стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников.

Он также подтвердил визит заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади в Доху для содействия обмену сообщениями при посредничестве Катара. 18 июня США и Иран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий по вопросу безопасности в проливе.

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