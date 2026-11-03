W Korei Południowej na stronie internetowej opublikowano dane osobowe i paszportowe 168 osób, w tym prezydenta Lee Jae-myunga, pracowników jego administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak podaje lokalna stacja KBS, informuje Anadolu Agency.

Dane pasażerów prezydenckiego samolotu

Informacje zamieszczono w pliku dostępnym do pobrania pod nazwą „Lista pasażerów Republika Korei — Belgia”. Plik został przesłany na stronę internetową 2 czerwca, przed podróżą prezydenta.

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Lista prawdopodobnie zawierała dane pasażerów prezydenckiego samolotu, którym Lee Jae-myung podróżował w czerwcu do Belgii, Włoch i Francji. Plik zawierał imiona i nazwiska w języku koreańskim i angielskim, informacje o miejscu pracy i stanowiskach, daty urodzenia, numery paszportów oraz daty ich ważności.

Reakcja władz

Administracja prezydenta oświadczyła, że została wcześniej poinformowana o treści doniesienia i podjęła odpowiednie działania. Przedstawiciel południowokoreańskiego MSZ przekazał, że resort poważnie traktuje sytuację i prowadzi szczegółowe dochodzenie w sprawie okoliczności wycieku.

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