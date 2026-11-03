В Южной Корее на веб-сайте опубликовали персональные и паспортные данные 168 человек, среди которых президент Ли Чжэ Мён, сотрудники его администрации и Министерства иностранных дел. По данным местного телеканала KBS, об этом сообщает Anadolu Agency.

Данные пассажиров президентского самолёта

Информацию разместили в файле под названием «Список пассажиров Республика Корея — Бельгия», доступном для скачивания. Файл загрузили на веб-сайт 2 июня, накануне поездки президента.

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В списке, вероятно, были данные пассажиров президентского самолёта, которым Ли Чжэ Мён в июне путешествовал в Бельгию, Италию и Францию. Файл содержал имена на корейском и английском языках, сведения о месте работы и должностях, даты рождения, номера паспортов и даты окончания срока их действия.

Реакция властей

В администрации президента заявили, что были заранее проинформированы о содержании сообщения и приняли соответствующие меры. Представитель МИД Южной Кореи сообщил, что ведомство серьёзно относится к ситуации и проводит тщательное расследование обстоятельств утечки.

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