Паспортні дані президента Лі Чже Мьона опинилися онлайн — Anadolu Agency

У Південній Кореї на вебсайті оприлюднили персональні та паспортні дані 168 людей, серед яких президент Лі Чже Мьон, працівники його адміністрації та Міністерства закордонних справ. За даними місцевого телеканалу KBS, про це повідомляє Anadolu Agency.

Дані пасажирів президентського літака

Інформацію розмістили у файлі під назвою «Список пасажирів Республіка Корея — Бельгія», доступному для завантаження. Файл завантажили на вебсайт 2 червня, напередодні поїздки президента.

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У списку, ймовірно, були дані пасажирів президентського літака, яким Лі Чже Мьон у червні подорожував до Бельгії, Італії та Франції. Файл містив імена корейською та англійською мовами, відомості про місце роботи й посади, дати народження, номери паспортів і дати завершення строку їхньої дії.

Реакція влади

В адміністрації президента заявили, що були заздалегідь поінформовані про зміст повідомлення та вжили відповідних заходів. Представник МЗС Південної Кореї повідомив, що відомство серйозно ставиться до ситуації й проводить ретельне розслідування обставин витоку.

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