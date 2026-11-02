28 hipopotamów padło na wąglik w Wirundze — Al Jazeera

W Parku Narodowym Wirunga w Demokratycznej Republice Konga administracja parku po testach laboratoryjnych potwierdziła wąglik jako przyczynę śmierci 28 hipopotamów. Zwłoki zwierząt znajdowano w rzece Semuliki, na zachód od parku, przez około cztery tygodnie. Informuje o tym Al Jazeera.

Zagrożenia dla lokalnych mieszkańców

Kierownictwo Wirungi zaznaczyło, że wąglik może przenosić się na ludzi w przypadku kontaktu z martwym lub chorym zwierzęciem albo spożycia jego mięsa. Mieszkańców dotkniętego obszaru i przyległych terenów wzywa się, aby nie dotykali, nie skórowali ani nie jedli zwierząt znalezionych martwych, a także zgłaszali odpowiednim organom padłe zwierzęta lub podejrzane przypadki.

Pracownicy parku śledzą nowe przypadki śmierci zwierząt, rejestrują je oraz koordynują bezpieczne postępowanie ze zwłokami i ich utylizację. Ekspert w dziedzinie ekologii i medycyny weterynaryjnej Joël Mbusa Mapoli nazwał śmierć hipopotamów znaczącą stratą dla Wirungi i wezwał do pilnego powstrzymania ogniska choroby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Susza i konflikt zbrojny

Przedstawiciele parku poinformowali, że ogniska wąglika wśród hipopotamów i innych dzikich zwierząt odnotowywano wcześniej w okresach suszy. Bakteria Bacillus anthracis może przez dziesięciolecia utrzymywać się w glebie w postaci przetrwalników. Przy niedoborze roślinności roślinożercy pasą się bliżej ziemi i gromadzą się w pobliżu nielicznych pastwisk oraz zbiorników wodnych, co zwiększa ryzyko kontaktu z zakażoną glebą.

Według aktualizacji populacji parku z lutego 2026 roku w Wirundze żyło ponad 2 700 hipopotamów, zgrupowanych w 171 grupach. Podczas wcześniejszego ogniska wąglika w 2025 roku padło tam 65 hipopotamów; pracownicy parku używali koparek, aby wydobyć zwłoki z wody.

Park oświadczył również, że w ciągu ostatnich czterech lat utracił kontrolę nad znaczną częścią swojego terytorium z powodu konfliktu między kongijską armią a ugrupowaniem M23. Aktywista ekologiczny Olivier Ndoole Bahemuke wiąże przedłużający się konflikt zbrojny w kraju ze wzrostem kłusownictwa i wycinki lasów.

Czytaj nas na