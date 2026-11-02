У Вірунзі від сибірки загинули 28 бегемотів — Al Jazeera

У національному парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго адміністрація парку після лабораторних тестів підтвердила сибірку як причину загибелі 28 бегемотів. Туші тварин протягом приблизно чотирьох тижнів знаходили у річці Семуліки, на захід від парку. Про це повідомляє Al Jazeera.

Ризики для місцевих жителів

У керівництві Вірунги зазначили, що сибірка може передаватися людям у разі контакту з мертвою або хворою твариною чи споживання її м’яса. Жителів ураженого району та прилеглих територій закликають не торкатися, не знімати шкуру й не їсти тварин, знайдених мертвими, а також повідомляти відповідні органи про туші або підозрілі випадки.

Працівники парку відстежують нові випадки загибелі тварин, фіксують їх та координують безпечне поводження й утилізацію туш. Експерт з екології та ветеринарної медицини Жоель Мбуса Маполі назвав загибель бегемотів суттєвою втратою для Вірунги та закликав терміново стримати спалах.

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Посуха та збройний конфлікт

Представники парку повідомили, що спалахи сибірки серед бегемотів та інших диких тварин раніше фіксували в періоди посухи. Бактерія Bacillus anthracis здатна десятиліттями зберігатися у ґрунті у формі спор. За браку рослинності травоїдні тварини пасуться ближче до землі та збираються біля нечисленних пасовищ і водойм, що підвищує ризик контакту із зараженим ґрунтом.

За даними оновлення популяції парку за лютий 2026 року, у Вірунзі налічували понад 2 700 бегемотів, об’єднаних у 171 групу. Під час попереднього спалаху сибірки у 2025 році там загинули 65 бегемотів; працівники парку залучали екскаватори, щоб дістати туші з води.

Парк також заявив, що через конфлікт між конголезькою армією та угрупованням M23 за останні чотири роки втратив контроль над значною частиною своєї території. Екологічний активіст Олів’є Ндооле Бахемуке пов’язує тривалий збройний конфлікт у країні зі зростанням браконьєрства та вирубуванням лісів.

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