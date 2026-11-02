维龙加28头河马死于炭疽病——半岛电视台

刚果民主共和国维龙加国家公园管理部门在实验室检测后确认，炭疽病是28头河马死亡的原因。约四周内，人们在公园以西的塞姆利基河中发现了这些动物的尸体。半岛电视台报道。

对当地居民的风险

维龙加管理层指出，炭疽病可通过接触死亡或患病动物，或食用其肉类传播给人类。受影响地区及邻近区域的居民被呼吁不要触摸、剥皮或食用发现时已经死亡的动物，并向有关部门报告动物尸体或可疑病例。

公园工作人员正在追踪和记录新的动物死亡案例，并协调对尸体进行安全处置和无害化处理。生态学和兽医学专家若埃尔·姆布萨·马波利称，河马死亡对维龙加而言是重大损失，并呼吁紧急遏制此次疫情。

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干旱与武装冲突

公园代表表示，此前在干旱时期曾记录到河马和其他野生动物暴发炭疽病。炭疽杆菌Bacillus anthracis能够以孢子形式在土壤中存活数十年。在植被不足时，食草动物会贴近地面啃食，并聚集在为数不多的牧场和水源附近，从而增加接触受污染土壤的风险。

根据公园2026年2月发布的种群更新数据，维龙加有超过2,700头河马，分为171个群体。在2025年此前一次炭疽病暴发期间，那里有65头河马死亡；公园工作人员动用了挖掘机从水中打捞尸体。

公园还表示，由于刚果军队与M23组织之间的冲突，过去四年间其已失去对相当大一部分领土的控制。环保活动人士奥利维耶·恩多奥莱·巴赫穆克将该国长期武装冲突与偷猎和森林砍伐增加联系起来。

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