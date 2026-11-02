В Вирунге от сибирской язвы погибли 28 бегемотов — Al Jazeera

В национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго администрация парка после лабораторных тестов подтвердила сибирскую язву как причину гибели 28 бегемотов. Туши животных в течение примерно четырех недель находили в реке Семлики, к западу от парка. Об этом сообщает Al Jazeera.

Риски для местных жителей

Руководство Вирунги отметило, что сибирская язва может передаваться людям при контакте с мертвым или больным животным либо при употреблении его мяса. Жителей пострадавшего района и прилегающих территорий призывают не прикасаться, не снимать шкуру и не есть животных, найденных мертвыми, а также сообщать соответствующим органам о тушах или подозрительных случаях.

Сотрудники парка отслеживают новые случаи гибели животных, фиксируют их и координируют безопасное обращение с тушами и их утилизацию. Эксперт по экологии и ветеринарной медицине Жоэль Мбуса Маполи назвал гибель бегемотов существенной потерей для Вирунги и призвал срочно сдержать вспышку.

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Засуха и вооруженный конфликт

Представители парка сообщили, что вспышки сибирской язвы среди бегемотов и других диких животных ранее фиксировались в периоды засухи. Бактерия Bacillus anthracis способна десятилетиями сохраняться в почве в форме спор. При недостатке растительности травоядные пасутся ближе к земле и собираются у немногочисленных пастбищ и водоемов, что повышает риск контакта с зараженной почвой.

Согласно обновлению данных о популяции парка за февраль 2026 года, в Вирунге насчитывалось более 2 700 бегемотов, объединенных в 171 группу. Во время предыдущей вспышки сибирской язвы в 2025 году там погибли 65 бегемотов; сотрудники парка привлекали экскаваторы, чтобы извлечь туши из воды.

Парк также заявил, что за последние четыре года потерял контроль над значительной частью своей территории из-за конфликта между конголезской армией и группировкой M23. Экологический активист Оливье Ндооле Бахемуке связывает затяжной вооруженный конфликт в стране с ростом браконьерства и вырубки лесов.

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