W Brisbane w Australii społeczność Logan zebrała się na cichym czuwaniu ku pamięci 19-letniej Vany-Reese Schuster-Togiatau, która zmarła w szpitalu po strzelaninie z samochodu. Jak informuje ABC News, uczestnicy zgromadzenia zostawiali kwiaty i wiadomości przy drzewie w parku Mendew.

Strzelanina w pobliżu hotelu

Schuster-Togiatau, która mieszkała w Jimboomba, doznała obrażeń głowy i szyi 24 października w pobliżu Fitzys Loganholme. Co najmniej sześć kul wystrzelono z samochodu w kierunku osób zgromadzonych na zewnątrz hotelu.

W ataku rannych zostało również trzech mężczyzn w wieku od 27 do 38 lat.

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Śledztwo trwa

Burmistrz Logan John Raven dołączył do czuwania i złożył kwiaty. Zbiórka pieniędzy dla rodziny Schuster-Togiatau, rozpoczęta w zeszłym tygodniu, zgromadziła już ponad 76 tys. dolarów.

Policja nie ustaliła jeszcze osób związanych ze strzelaniną, jednak poinformowała, że rozpatruje kilka kierunków śledztwa. W zeszłym tygodniu inspektor detektyw Ian Halpin oświadczył, że do śledztwa zaangażowano ponad 80 detektywów.

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